Екатеринбурженке не дали выступить на «Евровидении-2025»

Певица из России Бичахчян не прошла отбор в участники «Евровидения» от Армении

Джазовая певица из России Флора Бичахчян не прошла отбор в участники международного песенного конкурса «Евровидение-2025» от Армении. Об этом сообщает Ura.ru.

Екатеринбурженка вместе с 11 претендентами боролась за право представлять страну на международном уровне с песней «Prayer», но по результатам голосования заняла восьмое место с 75 баллами.

Победителем голосования стал певец PARG (Паргев Варданян) — у него было 214 баллов. Со своей песней «Survivor» он выступит в полуфинале «Евровидения» в Базеле (Швейцария).

Флора Бичахчян родилась 25 февраля 1997 года в Екатеринбурге, в 2021 году окончила Московский государственный институт культуры. Девушка пишет песни, преподает вокал. Бичахчян участвовала в российских шоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе», в последнем стала финалисткой.

«Евровидение» пройдет в Швейцарии 13–17 мая. В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение» после начала спецоперации на Украине.

До этого сообщалось, что певица Эмми исполнит на «Евровидении-2025» песню о советской собаке Лайке в космосе.

Ранее Украине предсказали вылет из потенциальных лидеров «Евровидения».