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Украине предсказали вылет из потенциальных лидеров «Евровидения»

Продюсер Боднарчук: Украина представит на «Евровидении-2025» интеллектуальную музыку
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Ziferblat/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский продюсер Олег Боднарчук высказался о первых ставках букмекеров, которые предсказали представителям Украины вылет из потенциальных лидеров международного музыкального конкурса «Евровидение». Его процитировало издание 24tv.ua.

По мнению Боднарчука, аудитория «Евровидения любит» или развлекательные песни, или сентиментальные, однако группа Ziferblat представит совсем другую песню.

«В этом году от Украины будет тоже манифест, что должно поставить под сомнение шаблонность Евровидения и привлечь внимание к более сложной интеллектуальной музыке. Я горжусь этим», — заявил он.

Боднарчук заявил, что изменить песню в угоду жюри невозможно, но предстоит серьезно поработать над номером.

«Над постановкой можно еще колдовать и сделать ее более погруженной в творческую вселенную Ziferblat, отказаться от стандартных решений в декорациях и костюмах, а найти что-то уникальное», — заключил он.

«Евровидение» пройдет в Швейцарии 13–17 мая. В 2022 году Европейский вещательный союз (ЕВС) отстранил Россию от участия в конкурсе «Евровидение» после начала спецоперации на Украине.

В январе стало известно, что Израиль выставит на «Евровидение» выжившую при атаке ХАМАС певицу.

Ранее сообщалось, что певица Эмми исполнит на «Евровидении-2025» песню о советской собаке Лайке в космосе.

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