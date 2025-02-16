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Актер Борисов не получил престижную британскую премию

Guardian: актер Юра Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме «Анора»
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FilmNation Entertainment

Российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории лучший актер второго плана, ее присудили американцу Кирану Калкину. Об этом сообщает The Guardian.

Калкин получил награду за роль в фильме «Настоящая боль» режиссера Джесси Айзенберга.

Борисов претендовал на премию БАФТА в этой же номинации за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера.

До этого певец Дима Билан назвал энергию одной из причиной феномена актера Юры Борисова.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора».

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По мнению Борисова, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.

Ранее Собчак назвала один из секретов Юры Борисова.

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