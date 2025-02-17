Британская академия наградила лучших актеров

Эдриан Броуди и Майки Мэдисон получили BAFTA как лучшие актеры

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) сочла лучшими актерами прошлого года американцев Майки Мэдисон и Эдриана Броуди. Церемония транслировалась в YouTube.

25-летняя Мэдисон стала лучшей актрисой за роль в драме «Анора» режиссера Шона Бэйкера. В картине она сыграла стриптизершу из Бруклина, которая выходит замуж за сына российского олигарха. До «Аноры» Мэдисон снималась в «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», а ее партнерами в ленте Бэйкера стали россияне Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. На BAFTA в этой категории также претендовали Деми Мур («Субстанция»), Сирша Ронан («Выгон»), Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Карла Гаскон («Эмилия Перес») и Марианн Жан-Батист («Суровая правда» ).

51-летний Броуди получил награду за образ венгерского архитектора Ласло Тота в картине «Бруталист», которого актер уже играл в «Пианисте» Романа Полански в 2002 году. Премия могла достаться и Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Рэйфу Файнсу («Конклав»), Себастиану Стэну («Ученик. Восхождение Трампа»), Хью Гранту («Еретик») и Колману Доминго («Синг-Синг»).

Лучшим фильмом года Британская академия сочла драму режиссера Эдварда Бергера «Конклав». Фильм также завоевал награды как «Лучший британский фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший монтаж».

Ранее стало известно, кто обошел Юру Борисова на BAFTA.