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Британская академия назвала лучший фильм года

«Конклав» получил BAFTA как лучший фильм 2024 года
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Access Entertainment

Драма режиссера Эдварда Бергера «Конклав» получила премию Британской академии в области кино (BAFTA) как лучший фильм года. Трансляция церемонии велась в YouTube.

За звание лучшего фильма с «Конклавом» боролись «Анора», «Бруталист», «Совершенный незнакомец» и «Эмилия Перес». Лента Бергера выиграла и еще в трех номинациях — «Лучший британский фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший монтаж».

«Конклав» — это электорально-политическая картина про попытки избрать нового папу Римского. По мнению кинокритика «Газеты.Ru» Павла Воронкова, лента обладает поразительным комедийным потенциалом. Во-первых, это буквально экранизация мема «Вдруг стал важным на работе» (выдающееся выступление Рэйфа Файнса). Во-вторых, после цифрового релиза картины весь кинотвиттер оказался усеян гифками с яростно вейпящим Серджо Кастеллитто. В-третьих, в этой версии Ватикана обитают самые настоящие черепашки-ниндзя. Однако всерьез лента Бергера, до этого прогремевшего с адаптацией романа Ремарка «На западном фронте без перемен» («Оскар» за лучший фильм на иностранном языке), раскрывается, когда обнажает свою истинную натуру и оборачивается пламенной гуманистической драмой.

Ранее стало известно, кто обошел Юру Борисова на BAFTA.

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