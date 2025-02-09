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Билан объяснил феномен Юры Борисова

Певец Билан заявил, что Юра Борисов обладает необузданной юношеской энергией
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ТНТ

Певец Дима Билан в беседе с kp.ru назвал энергию одной из причиной феномена актера Юры Борисова.

«А вы не поняли еще, что самое мощное — это энергия вообще? И чем больше это включено в том или ином организме музыкальном, тем больше эта музыка, наверное, цепляет», — поделился артист.

Билан считает, что необузданная юношеская энергия Борисова вдохновляет людей. Также артист уверен, что актер набрал популярность своей «неподдельной искренностью, которая цепляет».

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора».

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По мнению Борисова, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.

В январе Билан рассказал, что его песня «Молния» играла на съемках фильма «Анора».

Ранее Собчак назвала один из секретов Юры Борисова.

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