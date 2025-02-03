Собчак назвала один из секретов Юры Борисова

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале похвалила актера Юру Борисова.

Собчак посетила предпоказ фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Она опубликовала ролик с речью Борисова оттуда. Актер поблагодарил зрителей за то, как долго им пришлось слушать актерский состав перед просмотром картины. От себя он решил ничего не говорить. Борисов заявил, что сказал все, что мог, в самом фильме.

«Мне кажется, один из секретов Юры Борисова — вот эта отчаянная, искренняя скромность. Все долго-долго говорили, а потом вышел он и просто сказал: «Приятного просмотра». Ноль самолюбования. И люди это чувствуют», — заявила Собчак.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора».

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По мнению Борисова, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.

Ранее Юра Борисов захотел залезть в темное место.