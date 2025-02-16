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Цыганова назвала условия для участия в «Интервидении»: «Если родина прикажет»

Певица Цыганова заявила, что может выступить в «Интервидении» по приказу родины
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НТВ/YouTube

Певица Вика Цыганова заявила в беседе с порталом «Абзац», что готова поучаствовать в музыкальном конкурсе «Интервидение», если ей «прикажет родина».

Цыганова отметила, что ее имя – Виктория – обозначает «победа». Она отметила, что в России много талантов. Однако, по ее мнению, на телеэкранах часто показывают артистов, которые «не следовало бы». Она считает, что не все представители шоу-бизнеса достойны этого.

Артистка заявила о важности поднятия страны на «духовные рельсы развития». Она считает, что «Интервидение» стоит противопоставить международному конкурсу «Евровидение».

«Я надеюсь, Министерство культуры будет соизмерять, кому представлять Россию, потому что нашей стране было стыдно ездить на «Евровидение». Нельзя находиться среди отборного ничтожества с нетрадиционными ценностями, где мужики друг с другом исполняют непотребные вещи, а дети это видят. Православной стране нельзя участвовать в подобном», — поделилась певица.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ранее Лена Катина заявила о готовности поучаствовать в «Интервидении».

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