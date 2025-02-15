Киркоров и Бузова выступили в Кремле в День всех влюбленных

В Государственном Кремлевском Дворце прошел «Праздник для всех влюбленных МУЗ-ТВ»

На «Празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском Дворце» выступили отечественные звезды. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала.

Стас Костюшкин исполнил хит «Потанцевал», Филипп Киркоров представил песню «Фиолетовая вата», Ольга Бузова спела композицию «Неверная».

Также в Кремле выступили Люся Чеботина, GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ, Жасмин, Artik & Asti, Артем Качер, Зара, Александр Панайотов, Митя Фомин, Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Gazan, Filatov & Karas, 5sta Family, ST, Bahh Tee & Turken, Анита Цой, NLO, Amirchik и многие другие.

«Мне так радостно смотреть на то, как люди признаются друг другу в чувствах, как мальчики дарят девочкам цветы и готовят вкусные завтраки. Это всегда так заряжает!» — поделилась эмоциями Ольга Бузова.

Накануне Киркоров сообщил о возвращении на сцену в России после года перерыва.

«Прошел целый год, как я отсутствовал на сцене. <…> И я снова, как в первый раз, как дебютант, выхожу к вам. Без фанфар, без пафоса столицы, я возвращаюсь шепотом», — заявил исполнитель.

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