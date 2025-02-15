Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киркоров и Бузова выступили в Кремле в День всех влюбленных

В Государственном Кремлевском Дворце прошел «Праздник для всех влюбленных МУЗ-ТВ»
close
МУЗ ТВ

На «Празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ в Государственном Кремлевском Дворце» выступили отечественные звезды. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала.

Стас Костюшкин исполнил хит «Потанцевал», Филипп Киркоров представил песню «Фиолетовая вата», Ольга Бузова спела композицию «Неверная».

Также в Кремле выступили Люся Чеботина, GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ, Жасмин, Artik & Asti, Артем Качер, Зара, Александр Панайотов, Митя Фомин, Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Gazan, Filatov & Karas, 5sta Family, ST, Bahh Tee & Turken, Анита Цой, NLO, Amirchik и многие другие.

«Мне так радостно смотреть на то, как люди признаются друг другу в чувствах, как мальчики дарят девочкам цветы и готовят вкусные завтраки. Это всегда так заряжает!» — поделилась эмоциями Ольга Бузова.

Накануне Киркоров сообщил о возвращении на сцену в России после года перерыва.

«Прошел целый год, как я отсутствовал на сцене. <…> И я снова, как в первый раз, как дебютант, выхожу к вам. Без фанфар, без пафоса столицы, я возвращаюсь шепотом», — заявил исполнитель.

ранее Гарик Мартиросян сменил имидж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами