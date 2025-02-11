Киркоров возвращается на сцену России после длительного перерыва

Певец Филипп Киркоров выступит в Санкт-Петербурге после года перерыва

Певец Филипп Киркоров сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о возвращении на сцену в России после года перерыва.

«Прошел целый год, как я отсутствовал на сцене. <…> И я снова, как в первый раз, как дебютант, выхожу к вам. Без фанфар, без пафоса столицы, я возвращаюсь шепотом», — заявил исполнитель.

Всего Киркоров даст два концерта весной 2025 года: они состоятся 25 и 26 апреля в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

В обращении к фанатам Киркоров также пояснил, что причиной его длительного отсутствия на отечественной сцене стала работа над другими проектами.

«Съемки в кино, большие телепроекты, уникальные клипы – все это заняло мою творческую жизнь. Но артист не может жить без сцены и без оваций своего слушателя», — рассказал артист.

В январе 2025 года Филипп Киркоров выступил на одной сцене с Кристиной Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. По данным SHOT, народный артист России спел на азербайджанском языке и на иврите — композицию «Хава нагила». Позднее стало известно, что общественное движение «Ветераны России» призвало приостановить концерты Киркорова в стране.

Ранее сообщалось, что концерт Лолиты отменили в Томске по желанию директора площадки.