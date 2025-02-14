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«Буду лысым и усатым»: Гарик Мартиросян сменил имидж

Комик Мартиросян отрастил усы и побрился наголо для шоу «Наша Russia. 8 марта»
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ТНТ

Юморист, шоумен, продюсер и телеведущий Гарик Мартиросян в утреннем шоу на ТНТ рассказал, как сменил имидж. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала.

По словам Мартиросяна, в шоу «Наша Russia. 8 марта» он сыграл роль оператора Жорика Вартанова, которого зовут Рудик, для чего пришлось побриться наголо и отрастить усы.

«Вы, наверное, заметили, что я немного необычно выгляжу. У меня усы — чуть-чуть небритость и небольшое присутствие волос на голове», — сказал он.

Рудик, напомнил Мартиросян, никогда не был в кадре, и артист решил придумать для него черту, отличающую персонажа от типичного образа Гарика.

«А я никогда в жизни не был небритым, всегда бреюсь гладко и впервые в жизни вот так отращиваю усы. <..> Я буду лысым и усатым оператором», — рассказал Мартиросян.

Мартиросян отметил, что «Наша Russia. 8 марта» — это законченное произведение, телевизионный мюзикл, в котором много персонажей из «Нашей Russia». Их, по словам шоумена, ждет счастливый конец и совместное празднование 8 марта.

Кроме Михаила Галустяна и Сергея Светлакова в фильме снимались: Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Александр Серов, Люся Чеботина и Сергей Лазарев в роли Сергея Шнурова.

Накануне Моника Беллуччи впервые за долгое время сменила имидж и показала результат.

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