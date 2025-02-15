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Звезда «Слова пацана» назвал причину оставаться в актерской профессии

Актер Леон Кемстач заявил, что всю жизнь будет играть в кино
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FAMETIME TV/YouTube

Актер Леон Кемстач, сыгравший Пальто в сериале «Слово пацана», на съемках подростковой комедии «Иван Семенов. Полный каяк» в Перми назвал причину оставаться в актерской профессии. Его цитирует kp.ru.

Кемстач уверен, что всю жизнь будет играть в кино — он всегда мечтал об актерской профессии, а жизнь всей его семьи связана с кино.

«И главное, эта профессия дает мне столько возможностей. Вот, например, сейчас съемки проходили на горнолыжной базе. В перерыве между съемками мы с ребятами сидели просто на трассе. И я подумал: «Где бы еще я мог вот так в феврале стоять на горнолыжном склоне, где нет ни одного человека, и смотреть, как все кругом прекрасно!», — поделился он.

В декабре Леон Кемстач рассказал, что ему бы очень хотелось записать фит с Василием Вакуленко (Бастой) или HammAli & Navai.

Ранее сообщалось, что звезда «Слова пацана» сыграет суперагента в ремейке «Бриллиантовой руки».

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