Звезда «Слова пацана» назвал причину оставаться в актерской профессии

Актер Леон Кемстач заявил, что всю жизнь будет играть в кино

Актер Леон Кемстач, сыгравший Пальто в сериале «Слово пацана», на съемках подростковой комедии «Иван Семенов. Полный каяк» в Перми назвал причину оставаться в актерской профессии. Его цитирует kp.ru.

Кемстач уверен, что всю жизнь будет играть в кино — он всегда мечтал об актерской профессии, а жизнь всей его семьи связана с кино.

«И главное, эта профессия дает мне столько возможностей. Вот, например, сейчас съемки проходили на горнолыжной базе. В перерыве между съемками мы с ребятами сидели просто на трассе. И я подумал: «Где бы еще я мог вот так в феврале стоять на горнолыжном склоне, где нет ни одного человека, и смотреть, как все кругом прекрасно!», — поделился он.

В декабре Леон Кемстач рассказал, что ему бы очень хотелось записать фит с Василием Вакуленко (Бастой) или HammAli & Navai.

Ранее сообщалось, что звезда «Слова пацана» сыграет суперагента в ремейке «Бриллиантовой руки».