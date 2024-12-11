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Звезда «Слова пацана» рассказал, с кем хочет записать дуэт

Актер Леон Кемстач захотел записать фит с Бастой

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Актер Леон Кемстач рассказал в беседе с kp.ru, что ему бы очень хотелось записать фит с Василием Вакуленко (Бастой) или HammAli & Navai.

Кемстач признался, что любит музыку и творчество этих артистов. Актер усомнился, что пока может с ними посотрудничать, так как он сам делает только первые шаги в музыкальной индустрии.

В декабре Кемстач представил свой дебютный альбом «Дневник любви». Он является автором текстов всех песен. Актер работал над пластинкой с продюсером и композитором Игорем Крутым.

«С битами мне помогали, но часто я напевал мелодию своей команде, и с моих представлений они уже собирали треки, делали аранжировки. Это была кропотливая работа, мы много времени проводили на студии. На создание альбома ушло около восьми месяцев», — рассказал Кемстач.

Артист признался, что с детства любил музыку и много выступал. В будущем знаменитость планирует организовать сольный концерт и снимать клипы.

«Выступать перед большой аудиторией со сцены всегда было моей мечтой, поэтому в скором времени планируются и большие выступления, и концерты. Как говорится, следите за анонсами», — поделился актер.

Ранее сообщалось, что звезда «Слова пацана» сыграет суперагента в ремейке «Бриллиантовой руки».

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