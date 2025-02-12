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«Нарциссы обесценивают всех»: объявление Алексея Воробьева о поиске жены раскритиковали

Психолог Гуляева упрекнула певца Воробьева в нарциссизме после поисков жены
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Личный архив Алексея Воробьева

Психолог Ирина Гуляева раскритиковала недавнее объявление певца и актера Алексея Воробьева о поиске жены. Специалиста цитирует Ura.ru.

В своем новом посте артист рассказал: «Ищу невесту: умную, красивую, желательно талантливую, но этот пункт не обязателен — у меня самого таланта на десятерых хватит. Пробег варьируемый, все равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса».

По словам психолога, такое сравнение девушек с автомобилем — настоящий «красный флаг».

«Такой типаж мужчин — нарциссы. Они обесценивают всех окружающих, а особенно — девушек. В случае с Алексеем Воробьевым тут налицо неуважение», — говорит эксперт.

Она призвала девушек не обесценивать себя и не покупаться на подобные заявления. Гуляева также предупредила, что нарциссы часто ветрены, и их браки и отношения разваливаются, поскольку слишком требовательны к женщинам.

37-летний Воробьев не был женат. В посте о поисках невесты он также заявил, что в его жизни не хватает «отчаянного веселья».

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