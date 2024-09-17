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Алексей Чадов стал отцом во второй раз

Актер Алексей Чадов сообщил о рождении дочери

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alexeychadovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Алексей Чадов сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у него родилась дочь.

Девочку назвали Айя. Он опубликовал фото с младенцем.

«Спасибо, любимая, за дочку», — заявил артист.

Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой в декабре 2023 года. Пара провела свадебную церемонию в одном из самых больших рыбных ресторанов Москвы. Актер объяснял, что не хотел афишировать свой брак, поэтому провел торжество только с родственниками. По словам артиста, даже близкие друзья не были в курсе бракосочетания.

Первой женой Чадова была актриса Агния Дитковските. Во время съемок фильма «Жара» у них завязался роман, а через три года они расстались. Позже артисты возобновили отношения и в 2012 году поженились. В 2014 году у них родился сын, которого они назвали Федором. Через год после появления на свет общего ребенка Чадов и Дитковските развелись.

В мае 2023 года Чадов признался, что не живет с сыном Федором. Он уточнил, что сам живет недалеко от экс-супруги, поэтому часто видится с ребенком. Актер подвозит сына в школу и проводит свободное время на свежем воздухе.

Ранее продюсер спровоцировал слух о разводе Никиты Преснякова.

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