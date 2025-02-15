Сыгравший «Ай-яй-яй» незрячий диджей из Верхней Пышмы покорил Сергея Жукова

18-летний незрячий диджей Ваня Русинов из Верхней Пышмы (DJ Abobus) покорил лидера группы «Руки Вверх!», продюсера Сергея Жукова. Жуков пригласил юношу, сыгравшему в Екатеринбурге завирусившийся сет с его песней «Ай-яй-яй», выступить в Москве.

Музыкант опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором поддержал Ваню и пригласил выступить с диджей сетом в своем центральном заведении «Руки ВВерх! Бар» на Тверской.

«В эти выходные мне взорвали телефон, все пересылали видео, где молодой, незрячий парень из Екатеринбурга, выступает с диджей-сетом. Оказалось он выступает в моем баре в Екатеринбурге», — рассказывает он.

По словам Жукова, он был поражен.

«Это удивительно, насколько тонко чувствует парень музыку. Я не смог пройти мимо этого события», — сказал Жуков.

Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба Сергея Жукова, с Ваней и его родителями уже связались, выступление запланировано на 22 февраля.

Ваня Русинов живет с диагнозом атрофия зрительного нерва, он полностью незрячий. Когда его мама выложила небольшой ролик, в котором рассказала о мечте сына стать известным диджеем, видео стало вирусным — его посмотрело около 2 миллионов человек. В комментариях парня поддержали известные блогеры и музыканты.

В январе Сергей Жуков рассказал о продолжении скандального фильма «Руки вверх!».

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