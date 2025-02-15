Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сыгравший «Ай-яй-яй» незрячий диджей из Верхней Пышмы покорил Сергея Жукова

Певец Жуков пригласил 18-летнего незрячего диджея выступить в Москве

18-летний незрячий диджей Ваня Русинов из Верхней Пышмы (DJ Abobus) покорил лидера группы «Руки Вверх!», продюсера Сергея Жукова. Жуков пригласил юношу, сыгравшему в Екатеринбурге завирусившийся сет с его песней «Ай-яй-яй», выступить в Москве.

Музыкант опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором поддержал Ваню и пригласил выступить с диджей сетом в своем центральном заведении «Руки ВВерх! Бар» на Тверской.

«В эти выходные мне взорвали телефон, все пересылали видео, где молодой, незрячий парень из Екатеринбурга, выступает с диджей-сетом. Оказалось он выступает в моем баре в Екатеринбурге», — рассказывает он.

По словам Жукова, он был поражен.

«Это удивительно, насколько тонко чувствует парень музыку. Я не смог пройти мимо этого события», — сказал Жуков.

Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба Сергея Жукова, с Ваней и его родителями уже связались, выступление запланировано на 22 февраля.

Ваня Русинов живет с диагнозом атрофия зрительного нерва, он полностью незрячий. Когда его мама выложила небольшой ролик, в котором рассказала о мечте сына стать известным диджеем, видео стало вирусным — его посмотрело около 2 миллионов человек. В комментариях парня поддержали известные блогеры и музыканты.

В январе Сергей Жуков рассказал о продолжении скандального фильма «Руки вверх!».

Ранее Игорь Николаев потребовал миллион с продавцов сувениров «Выпьем за любовь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами