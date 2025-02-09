Иосиф Пригожин рассказал, как бывший муж Валерии «гадит» певице

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с изданием «СтарХит», что бывший муж Валерии Александр Шульгин до сих пор «гадит» артистке.

По словам Пригожина, Шульгин мешает выпускать Валерии трибьют, а также выставляет большие суммы за авторские права на песни. Продюсер заявил, что экс-супруг певицы не написал ни один ее трек полностью.

«Что он вытворяет — уму непостижимо. У нас терпение чрезмерное. Вот заставить бы его сдать экзамен на то, как он написал песни, тогда бы мы посмотрели, на что этот засранец способен. Ни копейки не платит Валерии исполнительских, пользуется ее именем», — рассказал продюсер.

Пригожин отметил, что Валерия продолжает поддерживать и петь песни экс-супруга, однако тот все «хавает и хавает». Как заявил продюсер, бывший муж артистки забрал у нее всю недвижимость после развода. Он назвал Шульгина ненасытным.

Валерия и Шульгин поженились в 90-х. В их браке родилась дочь Анна и двое сыновей — Артемий и Арсений. В 2002-м артистка развелась с Александром.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что помогает дочери после пропажи ее мужа на СВО.