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Игорь Николаев рассказал о покладистости Наташи Королевой

Игорь Николаев заявил, что Наташа Королева была очень послушной
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Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Советский и российский музыкант, певец и композитор Игорь Николаев рассказал в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», что его бывшая жена, исполнительница была покладистой.

«Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я прошу. Как исполнитель, она очень была послушная. Все было хорошо», — заявил артист.

Николаев и Королева были женаты с 1992 по 2001 год — отношения начались, когда певица была 18-летней девушкой. Общих детей у них нет. По словам певицы, причиной разрыва стала измена со стороны композитора. Исполнительница замужем за танцором Сергеем Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан, которому родила сына. Николаев женат на певице и актрисе Юлии Проскуряковой, с которой воспитывает совместную дочь.

Ранее Тарзан объяснил, отбивал ли Королеву у Николаева.

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