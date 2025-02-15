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«Другой уровень»: автор «Елок» Пармас об отставании российской киноиндустрии от западной

Режиссер Пармас заявила, что российская киноиндустрия сильно отстает от западной
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Из личного архива

Режиссер Анна Пармас в интервью «Газете.Ru» выразила мнение, что российская киноиндустрия во многом отстает от западной. При этом она отметила, что отставание не мешает отечественным постановщикам снимать хорошие фильмы.

«Понимаете, на Западе ведь не только бюджет. Там мощная индустрия, которая на каждом этапе — сценарий, подготовка, съемка, монтаж — находится на совершенно другом уровне. Помогает тебе и подтягивает тебя. Мы не только в деньгах отстаем — но в знаниях профессии на всех этапах, потому что у нас киноиндустрия далеко не так развита. Но идеи и у нас, и у «них» — главное. Если ты придумаешь классную историю и найдешь ей нужную интонацию, то, возможно, твое кино посмотрят и поймут везде, даже без большого бюджета», — сказала она.

За свою многолетнюю карьеру Пармас выступила автором «Осторожно, модерн!», «Петербург. Только по любви», «Елок последних», «Давай разведемся», «Исправления и наказания», а также многих других проектов.

Полное интервью с Пармас читайте здесь.

Ранее Пармас, снявшая многие клипы «Ленинграда», заявила, что раньше Шнуров был умным и остроумным.

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