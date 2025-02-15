«Был умным, остроумным, талантливым»: режиссер клипа «Экспонат» — о Шнурове

Режиссер Анна Пармас в интервью «Газете.Ru» вспомнила о периоде работы с музыкантом Сергеем Шнуровым. Для «Ленинграда» она, в частности, сняли клипы на песни «Вип», «ЗОЖ», «Экспонат», «В Питере — пить», «Экстаз», «Кандидат» и «Кабриолет».

«Мы пришли к этому [сотрудничеству со Шнуровым] внезапно и по обоюдному согласию. Знаем друг друга очень давно и даже немного дружили. Я тогда испытывала огромное удовольствие от общения с Сергеем — это был очень умный, остроумный и талантливый человек. А съемки проходили трудно, но весело. И что важно — крайне быстро. Ты успевал выложиться полностью, но не умереть», — поделилась Пармас.

Она также отметила, что съемки клипов забирают куда меньше энергии, чем работа над сериалами и фильмами:

«Когда снимаешь сериал, должен рассчитать свои силы на длинную дистанцию. И поскольку режиссер — это человек, который должен вести за собой довольно приличную по размеру группу единомышленников, то он ежедневно «сдает кровь», то есть питает остальных своим задором и верой в успех. Ну, то есть, я думаю, что это должно быть так. И бывает, к концу съемок сериала ты не можешь не то что шутить и искрить, а элементарно зубы почистить, потому что дико устал».

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