Интервью с Анной Пармас — о «Дорогом родственнике», Шнурове и съемках «Осторожно, модерн!»

В онлайн-кинотеатре KION продолжается показ сериала «Дорогой родственник» — сатирической истории о разделе жилплощади внутри семьи. Главные роли в проекте сыграли Анна Михалкова, Екатерина Вилкова, Надежда Маркина и Тимофей Трибунцев, а сценаристом и режиссером выступила Анна Пармас, известная по шоу «Осторожно, модерн!». В интервью «Газете.Ru» Пармас рассказала, как родился «Дорогой родственник» и по какому принципу она выбирала актеров на главные роли, а также назвала причины отставания российской киноиндустрии от западной.

— В начале февраля вышел ваш новый проект — «Дорогой родственник». В нем вы выступили не только режиссером, но и одним из авторов сценария. Как придумывалась эта история? Это ваша личная задумка — или проект, предложенный продюсерами?

— Эта история отчасти личная. Скажем так, это личная история большого количества семей, где есть бывший муж, зять, брат, сват или племянник-алкоголик. И он — не дай Бог, конечно — прописан по тому же адресу, что и остальные члены семьи, у которых нет такой же тяги к крепким спиртным напиткам. Мне выдалось наблюдать похожую историю очень близко, и она не особенно смешная, прямо скажем. Вернее, мне так казалось внутри ситуации, пока я не попробовала посмотреть на все происходящие события со стороны. И оказалось, что даже в таком беспросветном идиотизме много смешного. Дальше нашлись два замечательных сценариста — Станислава Лаппо и Илья Шошин. И мы начали находить смешное вместе. Так и появился «Дорогой родственник».

close На съемках сериала «Дорогой родственник» Пресс-служба KION

— Расскажите об актерском составе проекта: в нем много знакомых зрителю лиц, как вы выбирали актеров на главные роли? На что вы в целом смотрите на пробах?

— Мне очень важно, чтобы артист умел транслировать юмор. Это большая редкость, должна вам сказать. У нас много талантливых, красивых, драматических артистов. Но вот найти в сцене или характере смешное и суметь это правдиво сыграть — могут далеко не все. Мои любимые артисты, которых вы видите в сериале, — все это могут. И я их за это обожаю и нежно целую. Отдельным удовольствием было наблюдать за мастерством каждого из них.

— В центре сюжета — сильные женские персонажи. Можно ли сказать, что это история о женской солидарности, или же героини скорее конкурируют друг с другом?

— В семье, где больше одного ребенка, всегда есть конкуренция. За внимание родителей, за игрушки, за место на диване. Дети вырастают, но обиды остаются. И сейчас, когда случается проблема в лице «несгибаемого алкаша» и жизнь женщин начинает буквально рушиться, все старые претензии тоже всплывают наружу. Но зато у наших героинь есть прекрасный повод разобраться, что же они чувствуют друг к другу на самом деле.

— Судя по первым сериям, в сериале много сатиры. Это социальная сатира, семейная комедия или что-то еще? Сложно ли было выдержать баланс между сатирой и достоверностью, чтобы герои оставались живыми, а не карикатурными?

— Мне кажется, что по жанру — это семейная история в духе «и так тоже бывает». Бывает, что мы совершаем идиотские поступки, чтобы добиться своей цели или защитить себя и близких. И это выглядит и смешно, и грустно. Мы сами не замечаем, как из лучших побуждений все больше запутываемся в худших своих поступках. «Ходим и гадим», как поет Веня Д'ркин на титрах нашего сериала. Волшебная песня. Как раз про нашу историю. А баланс выдерживать всегда сложно, но если это делают такие классные артисты, то все по плечу.

— Героиня Анны Михалковой в «Дорогом родственнике» — экскурсовод. А если бы вам предложили провести «экскурсию» по российскому кино, какие фильмы обязательно вошли бы в «маршрут»? Какие фильмы оказали на вас влияние как на режиссера?

— Первое. Я очень люблю смотреть кино. И много его смотрю. Всякое — смешное, страшное, драмы, детективы. Все что угодно. Так что моя «экскурсия», как вы говорите, изрядно бы затянулась. И экскурсанты, как у героини Ани Михалковой, уже бы замерзли и устали. Второе. Честно вам скажу, я не очень люблю анализировать. Просто наслаждаюсь хорошим кино. И что из просмотренного отложилось или невольно перенеслось в меня — Бог его знает. Со стороны виднее.

close На съемках сериала «Дорогой родственник» Пресс-служба KION

— Вы начинали свой творческий путь с телевидения, в частности, работали над культовым проектом «Осторожно, модерн!». Как этот опыт повлиял на вас как режиссера?

— Мой любимый «Осторожно, модерн!» снимался шайкой молодых и наглых сумасшедших. Мы совсем мало знали о том, как надо снимать, что нужно зрителю. Не думали об этом совершенно, ориентировались только на собственные представления о смешном. Когда снимали, сами много шутили и смеялись. И считали, что если нам весело, то и кому-то еще будет так же.

— Сейчас такой подход к съемкам проекта возможен?

— Сейчас существует масса способов, как просчитать зрительский интерес. Но я, честно говоря, до сих пор уверена, что это невозможно. Как и что зацепит человека, что его развеселит? Поэтому до сих пор считаю, что если написанное и снятое вызывает у меня улыбку, то есть шанс, что кто-то по другую сторону экрана тоже улыбнется в ответ.

— Что вы смотрите из западных фильмов, сериалов? Насколько вообще важно для российского режиссера быть насмотренным? Или мы по-прежнему варимся в собственном соку, потому что у нас нет таких бюджетов на кино, как на Западе?

— Понимаете, на Западе ведь не только бюджет. Там мощная индустрия, которая на каждом этапе — сценарий, подготовка, съемка, монтаж — находится на совершенно другом уровне. Помогает тебе и подтягивает тебя. Мы не только в деньгах отстаем — но в знаниях профессии на всех этапах, потому что у нас киноиндустрия далеко не так развита. Но идеи и у нас, и у «них» — главное. Если ты придумаешь классную историю и найдешь ей нужную интонацию, то, возможно, твое кино посмотрят и поймут везде, даже без большого бюджета.

— В целом как вы оцениваете современное российское кино? В какую сторону оно движется?

— Сложно ответить. Кино российское, как и все остальное кино, делится на хорошее и плохое. И движется оно не куда-то, а колеблется между этими двумя показателями. Как и везде, в принципе. А тенденции приходят и уходят. Остается только важное — тронуло вас это или нет, прожили ли вы чью-то жизнь за эти полтора–два часа или нет.

— Следите ли вы за новыми российскими сериалами? Что из свежего вам понравилось?

— В последние месяцы навалилось много работы, и я пропустила наверняка много хорошего. Поэтому сериалы, которые мне понравились, не такие уж и свежие. Очень люблю работы Наташи Мещаниновой «Пингвины моей мамы» и «Алиса не может ждать». Отличные сериалы. И еще «Актрисы» Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой, свежая и дерзкая история. И еще более ранние «Вампиры средней полосы», где абсолютно шикарный Стоянов.

close На съемках сериала «Дорогой родственник» Пресс-служба KION

— Сейчас на платформах появляется много именно комедийных сериалов. Что, на ваш взгляд, отличает хорошую комедию от посредственной?

— Ну, когда несмешно. Не удивляет. Когда это «булочка, которую уже кто-то жевал», то есть вторично, предсказуемо и вообще старый анекдот. Тогда считаю, что комедия посредственная.

— В российской киноиндустрии не так много женщин-режиссеров. Чаще мы слышим мужские имена. Как вы считаете, почему?

— Мне кажется, что в последнее время как раз более на слуху женские имена и фамилии в режиссуре. Любовь Мульменко, Наталья Мещанинова, Зака Абдрахманова, Валерия Гай Германика и так далее. Ну, или это я так слышу.

— Вы сняли несколько клипов для группы «Ленинград», среди которых ставшие культовыми «Экспонат», «В Питере — пить», «Кабриолет» и другие. Как вы пришли к сотрудничеству с Сергеем Шнуровым — и насколько работа над клипами отличается от съемок фильмов и сериалов?

— Мы пришли к этому внезапно и по обоюдному согласию. Знаем друг друга очень давно и даже немного дружили. Я тогда испытывала огромное удовольствие от общения с Сергеем — это был очень умный, остроумный и талантливый человек. А съемки проходили трудно, но весело. И что важно — крайне быстро. Ты успевал выложиться полностью, но не умереть. Когда снимаешь сериал, должен рассчитать свои силы на длинную дистанцию. И поскольку режиссер — это человек, который должен вести за собой довольно приличную по размеру группу единомышленников, то он ежедневно «сдает кровь», то есть питает остальных своим задором и верой в успех. Ну, то есть, я думаю, что это должно быть так. И бывает, к концу съемок сериала ты не можешь не то что шутить и искрить, а элементарно зубы почистить, потому что дико устал.

— Есть ли у вас стратегия: сейчас я сниму вот это, потом займусь вот тем? Или вы идете от «ответа» — вам предлагают проект, и вы либо беретесь за него, либо нет? Почему вы беретесь за тот или иной проект, что вас цепляет?



— Я сейчас работаю в студии «Лукфильм». И веду несколько проектов как креативный продюсер. И мои начальники Александр Плотников и Борис Хлебников дают мне возможность выбрать проекты по душе, поскольку я в этой студии не только за деньги, но и по любви. Поэтому вопрос стратегии не стоит. Знаете, так приятно найти своих и успокоиться. Но все в жизни бывает, и если я окажусь снова на вольных хлебах, то буду выбирать те проекты, которые близки и понятны. Потому как невозможно сделать хорошо то, во что не веришь и что не любишь.

— Вот вы сняли фильм или сериал: чье профессиональное мнение для вас важно? Или вам в принципе плевать на критику?

— Критика, конечно, ранит. Я мало знаю творческих людей, которым плевать на то, что думают об их работе. Есть, конечно, коллеги, абсолютно уверенные в своей гениальности, но я такого дзена пока не достигла.

— Вы начинали свой путь в кино совсем юной девушкой. Изменились ли ваши собственные цели в кинематографе? И каковы сегодня ваши амбиции?

— Когда ты молод и начинаешь свой «творческий» путь, именно в кавычках, потому что тебе — юному — кажется, что ты реально творишь... Так вот, в это время очень хочется славы и денег. В течение жизни акценты, слава Богу, меняются, и ты получаешь больше удовольствия от процесса работы и общения с любимыми друзьями. И просто с любимыми. Поэтому сейчас моя цель — придумать классный проект, на котором можно встретиться с любимыми артистами и хорошенько посмеяться за кадром.