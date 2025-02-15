Итальянского певца Аль Бано пригласили выступить на концерте на Красной площади

Итальянскому певцу Аль Бано предложили принять участие в концерте на Красной площади. Об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA.

«Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира», — заявил менеджер артиста.

По словам Бано, на Красной площади пройдет «концерт мира» и эта новость его порадовала. Певец подчеркнул, что об этом ему сообщил менеджер, который «никогда не совершал ошибок в рабочих отношениях».

Он добавил, что в мировом сообществе «произойдут перемены», об этом свидетельствуют переговоры лидерами России и США.

Переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и его коллегой Дональдом Трампом прошли 12 февраля. Разговор между президентами длился порядка 1,5 часа. В ходе беседы лидеры подняли вопрос урегулирования конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России рассказали о первом этапе в решении конфликта на Украине.