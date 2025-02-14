«Как Химки и Мытищи»: Вадим Цыганов объяснил, почему его жена перепутала Литву и Эстонию

Российская певица Вика Цыганова опубликовала в соцсетях пост, в котором назвала президента Литвы Гитанаса Науседу главой Эстонии и спрогнозировала вхождение страны в состав России уже через два года. В беседе с «Газетой.Ru» артистка заявила, что не видит разницы между балтийскими странами, ее поддержал супруг Вадим Цыганов. «Газета.Ru» приводит комментарий пары полностью.

Вика Цыганова: а это президент? Я даже не знаю, что он президент. Они же балтийские страны.

Вадим Цыганов: простите нас, мы эти карликовые государства путаем. То, что меньше даже Химкинского района у нас иногда называем Мытищи. Простите. Да нет [пост исправлять не будем], зачем? Мне кажется, вообще не имеет никакого значения для нас карликовые государства.

Вика Цыганова: от перемены мест всех слагаемых сумма не меняется — и статус.

Вадим Цыганов: мне кажется, в этом есть, как евреи говорят, цимес. А нам нравится, что вы еще звоните, и пусть люди задумаются. У всех будут одни и те же мысли. Кто они такие, мы не знаем и знать их не хотим.

Вика Цыганова: там на одного Науседу больше, меньше, мы не знаем, честно. Простите, Христа ради.

До этого Цыганова выложила пост с оценкой слов президента Литвы Науседы об отключении от российской электросети. Сообщение она сопроводила фотографией президента Эстонии Алара Кариса.

«Дурень Науседа ликует о выходе стран Прибалтики из общей энергосистемы (БРЭЛЛ) с Россией, пока его собственные избиратели топят дома буржуйками и готовятся начать платить за электричество вдвое больше. Этого Эстонскому политическому гиганту Науседе показалось недостаточно и он решил призвать к торговому эмбарго с Россией», – написала артистка.

Она спрогнозировала, что «такими темпами» Эстония вскоре войдет в состав РФ — эстонцы уедут в страны ЕС в качестве трудовых мигрантов, и останутся только «русские люди».

Ранее Вика Цыганова раскрыла размер своей пенсии.