«Это косплей»: в мэрии Ессентуков объяснили рекламу со скачущей на тренажере Гурченко

В мэрии курортного города Ессентуки объяснили рекламу со скачущим на тренажере двойником Людмилы Гурченко, которая смутила жителей и туристов. Об этом пишет издание «Подъем».

В мэрии объяснили, что интерактивный экран с «Гурченко» — это селфи-киоск, поставленный в развлекательно-познавательных целях возле механотерапии, где снимали эпизод фильма «Любовь и голуби».

«Это косплей на фильм, реплика кадра из фильма. Естественно, там не Гурченко скачет, а актриса, похожая на Гурченко, и она разговаривает с тем, кто к ней подошел, у нее есть несколько реплик, которые она озвучивает», — говорит источник.

На сенсорный, продолжили в мэрии, можно кликнуть и посмотреть историю самой механотерапии, здания реабилитационной клиники 1902 года, историю создания фильма. Также можно сфотографироваться и сделать селфи с помощью нейросети с «Гурченко».

В администрации также предположили, что этот интерактив мог показаться странным только тем, кто не знает, что известную сцену на тренажерах из фильма 1985 года снимали в Ессентуках.

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