«Человек-улыбка» поздравил москвичей с Днем влюбленных

«Самый позитивный бизнесмен», «Человек-улыбка» Николай Василенко поздравил москвичей и всех россиян с Днем влюбленных. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба VK Музыки.

В честь праздника Николай Василенко записал видеоролик с пожеланиями, который можно увидеть на медиафасаде в Москве.

Известный своими жизнерадостными и вдохновляющими видеороликами и широкой улыбкой Василенко не только составил персональный плейлист к 14 февраля со своими любимыми треками о любви, назвал его «Ослепительный плейлист», но и выложил эксклюзивно в VK Музыке.

«Слушайте мой плейлист, наслаждайтесь, вдохновляйтесь любовью и музыкой любви, обнимайте своих близких, целуйте и улыбайтесь. А те, кто еще не встретил свою любовь, — поверьте, в этом году вы обязательно встретите ее. Может быть, случайный человек, которому вы сегодня улыбнётесь, и будет тем, кого вы полюбите на всю жизнь», — поздравил Василенко всех в социальных сетях VK Музыки.

14 февраля все треки о любви в чарте VK Музыки отмечены сердцем, уточнили в пресс-службе.

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