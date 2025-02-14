Названы лучшие варианты подарков на День влюбленных

В качестве подарка на День святого Валентина можно подобрать парфюм или элементы одежды, если человек хорошо знаком с предпочтениями партнера. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова.

По ее словам, в целом выбор будет зависеть от индивидуальных вкусов. Так, например, некоторым больше подойдут более креативные подарки или варианты, связанные с их хобби и увлечениями. Кроме того, эксперт советует рассмотреть подарки в виде билетов на концерт или похода в ресторан.

«Главный подарок, если уж мы о Дне влюбленных говорим — какие-то романтические жесты. В обычной жизни — какие-то признания, какие-то, может быть, знаки, понятные только двоим. <...> То, что останется на память, — может быть, альбом совместный или совместное фото, которое красиво оформлено», — добавила Грохотова.

Эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова до этого говорила, что креативные и шутливые подарки не стоит дарить на День влюбленных, потому что они могут обидеть человека. По ее словам, желающим пойти на этот шаг важно быть уверенными, что партнер не оценит это и не обидится.

Ранее стало известно, где россияне проведут День всех влюбленных.