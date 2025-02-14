Степаненко закрыла юрлицо в России после распада дуэта с Петросяном

Артистка Степаненко закрыла юрлицо после развода с Петросяном и паузы в карьере

Экс-супруга комика Евгения Петросяна, заслуженная артистка России Елена Степаненко закрыла юрлицо в России после распада дуэта с бывшим мужем и паузы в карьере. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В феврале 2025 года комедиантка обратилась в Федеральную налоговую службу, чтобы закрыть юрлицо, через которое проводила доходы от выступлений и организовывала концерты.

Известно, что шоу 71-летней Степаненко на канале «Россия» закрыли еще в 2020-м из-за низких рейтингов, а с 2021 года артистка почти перестала выходить на сцену.

В 2018 году Степаненко развелась с Евгением Петросяном.

Накануне супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сравнила своих критиков со «сбитыми летчиками», которые снимают про нее «зашкварные передачи», публично промывают ей кости и обсуждают истории, которые сами же нафантазировали. В новом посте блогерша не стала раскрывать имена публичных людей, чьи слова ее задели.

Ранее Минкульт РФ ответил на критику из-за ошибки в имени Дантеса.