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Жена Петросяна о хейтерах: «Блогеры-неудачники, из которых хлыщут фонтаны фекалий»

Жена Петросяна Брухунова назвала хейтеров сбитыми летчиками и пустышками
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bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала гневный пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), посвященный хейтерам.

Брухунова сравнила критиков со «сбитыми летчиками», которые снимают про нее «зашкварные передачи», публично промывают ей кости и обсуждают истории, которые сами же нафантазировали. В своем посте блогерша не стала раскрывать имена публичных людей, чьи слова ее задели.

«Актрисы, которые не снимаются в большом кино, певицы, которые превратились в говорящие головы на ТВ <…> и даже адвокат был в этой теплой компашке. Блогеры-неудачники, из которых хлыщут фонтаны фекалий, у которых пустая, никчемная жизнь обрыдла, и добрая сотня иже с ними пустышек», — при этом намекнула Брухунова.

Блогерша призналась, что хейтеры вызывают у нее лишь жалость. Жена юмориста также отметила, что в ее списке нет успешных и психически здоровых людей. Она заявила, что счастливым людям нет дела до жизни других,

«Чао-какао, бедолаги! Я счастлива! Чего и вам желаю!» — подытожила Брухунова.

Ранее сообщалось, что у Меладзе нашли автопарк стоимостью в десятки миллионов рублей.

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