Израиль выставит на «Евровидение» выжившую при атаке ХАМАС певицу

В Израиле выжившая при атаке ХАМАС певица победила в отборе на «Евровидение»

Израильская певица Юваль Рафаэль, которая выжила во время атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, стала победительницей национального отбора на «Евровидение-2025». Об этом сообщается на сайте песенного конкурса.

В финале 24-летняя Юваль исполнила композицию Сэма Смита «Writing's on the Wall» из фильма о Джеймсе Бонде «007: Спектр». Ее выступление получило 157 баллов. Второй результат — 111 баллов — показала Валери Хамати, а третье место с 92 баллами заняли Моран Ахарони и коллектив Red Band.

По словам певицы, через музыку она хочет рассказать свою личную историю, связанную с трагическими событиями 7 октября. В тот день она находилась на фестивале «Нова», где вынуждена была укрыться в бомбоубежище и притвориться неживой, чтобы спастись.

До участия в отборе Юваль не имела профессионального опыта в пении. Впервые выступать перед публикой она начала всего за несколько месяцев до первого кастинга.

«Евровидение» пройдет в Швейцарии 13-17 мая.

7 октября 2023 года тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников и уничтожение ХАМАС.

Ранее украинские пранкеры едва не сорвали отбор Молдавии на «Евровидение».