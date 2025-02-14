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Татьяна Лазарева о россиянах: «Люди нравственно нищие»

Телеведущая Татьяна Лазарева назвала россиян безнравственными
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала YouTube-каналу «TV2media» о своей вере в то, что в России все изменится в будущем.

«Но то, что я вернусь в прекрасную Россию будущего, я не верю. Это такой длинный путь.<…> Там разрушены все институты, ничего не работает: ни образование, ни правоохранительная система. Это ужас!» — заявила она.

Лазарева сравнила Россию с Кубой, отметив, что и там, и здесь на протяжении многих лет «ставят эксперимент» над людьми. Она считает, что россиянам насаждают «новую изощренную мораль».

«Сколько там покалеченных этим нравственным насилием людей. Люди нравственно бедны, нищие. Они совершенно безнравственны уже очень-очень давно. Это люди, которые привыкли жить в такой ситуации, где правят деньги», — пояснила телеведущая.

Недавно стало известно, что движение «Сорок Сороков» обратилось в МВД и Минюст РФ с требованием признать дочь Лазаревой Софью Шац иноагентом и проверить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

26-летняя Шац, утверждает Telegram-канал со ссылкой на активистов, неоднократно выступала с заявлениями против СВО и России в частности. Согласно данным «Сорок Сороков», блогерша также говорила о переводе денег на Украину.

Ранее актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что без надежды смотрит на будущее России.

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