Анатолий Белый о будущем России: «Нет никакой надежды»

Актер Анатолий Белый заявил, что без надежды смотрит на будущее России

Актер Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) высказался на YouTube-канале «Власть vs Влащенко» о будущем России.

«Я уже понимал, что моя жизнь в России закончена. Не стесняюсь, что я без надежды смотрю на будущее России. У меня нет никакой надежды», — поделился артист.

Белый также заявил о готовности принять участие в совместном проекте с украинскими артистами.

«Я с удовольствием бы на это откликнулся, если Украина меня впустит. Я понимаю, что эта коллаборация возможна, но только не на русском языке. И я готов», — отметил актер.

После начала специальной военной операции на Украине Анатолий Белый уехал из России, уволившись из МХТ им. Чехова. На данный момент артист проживает в Израиле.

В декабре 2023 года Минюст РФ призвал Белого иностранным агентом, после чего он несколько раз пытался оспорить решение ведомства.

Анатолий Белый снимался в сериалах «Бригада» и «Волкодав» и принимал участие в фильме «О чем еще говорят мужчины», «Колл-центр» — всего в его фильмографии более 100 проектов. Белый также озвучивал в российском кино Киану Ривза, Эрика Бана и Венсана Касселя.

Ранее сообщалось, что Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) требуют привлечь к ответственности за оскорбление россиянок.