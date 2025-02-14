У матери Марии Максаковой начались серьезные проблемы со здоровьем после падения

Mash: актриса Людмила Максакова начала плохо видеть после падения со сцены

У народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой начались серьезные проблемы со зрением после падения на сцене. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 84-летняя Максакова обратилась за помощью к медикам с жалобами на «искаженное и размытое зрение». Она якобы заявляла, что испытывает проблемы со здоровьем на протяжении нескольких месяцев.

Mash отмечает, что в декабре 2024 года артистка упала со сцены, из-за чего несколько дней провела в дневном стационаре офтальмологии и перенесла операцию по восстановлению искусственного хрусталика в глазу.

В то же время директор театра имени Е. Б. Вахтангова Кирилл Крок в беседе с тем же Telegram-каналом заявил, что артистка чувствует себя хорошо, с ней «все в порядке». По его словам, недавно Максакова вернулась с гастролей в Саратове.

Недавно в СМИ появилась информация, якобы у народного артиста России Олега Меньшикова диагностировали рак. Telegram-канал Mash утверждал, что артист проходит специальную терапию из-за онкологического заболевания. Позднее Меньшиков опроверг эту новость. Он зачитал стихотворение Омара Хайяма, в котором персидский поэт сравнивает сплетников с овцами.

Ранее сообщалось, что Блиновскую довели до слез на суде.