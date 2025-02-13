Нонна Гришаева о дружбе с Арзамасовой: «Большая умница»

Актриса Нонна Гришаева призналась, что много лет дружит с Лизой Арзамасовой

Актриса Нонна Гришаева, исполнившая роль Людмилы Васнецовой в ситкоме «Папины дочки» и его последующем продолжении, рассказала Леди Mail.ru о многолетней дружбе с коллегой по шоу Лизой Арзамасовой.

«Мы тепло общаемся с Лизой Арзамасовой: все эти годы, пока не было съемок новых серий, мы продолжали встречаться по работе <...> Лиза Арзамасова — большая умница, и я очень рада, что недавно она второй раз стала мамой», — заявила артистка.

Гришаева также вспомнила, что не сразу поверила в новость о съемках продолжения сериала «Папины дочки». Узнав об этом, актриса позвонила режиссеру проекта Александру Жигалкину с вопросом: «Саша, это шутка?»

«Я была просто шокирована и не понимала, какое может быть продолжение, если все герои выросли. Но когда прочитала сценарий, то подумала: «Ха! А почему бы и нет?» — поделилась артистка.

По словам Гришаевой, она была рада вернуться на площадку «Папиных дочек». Артистка заявила, что на съемках продолжения сериала царит прекрасная атмосфера.

«Я люблю людей, с которыми работаю. <…> У меня очень хорошие отношения с Филиппом Бледным, со всеми девочками, нам нравится процесс совместного творчества, общения», — отметила она.



2 января стартовала премьера третьего сезона сериала «Папины дочки. Новые». В новых сериях глава семейства Веник (Филипп Бледный) скрывает от дочерей отношения с психологом Татьяной, из-за чего пара часто попадает в нелепые ситуации.

Ранее сообщалось, что актер Иван Янковский поделился впечатлениями от совместных съемок с Юрой Борисовым.