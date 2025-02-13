Иван Янковский поделился впечатлениями от совместных съемок с Юрой Борисовым

Актер Иван Янковский заявил, что был счастлив оказаться с Борисовым на съемках

Актер Иван Янковский признался в беседе с «Пятым каналом», что был «дико счастлив» оказаться с коллегой Юрой Борисовым на одной площадке.

Яновский назвал Борисова большущим профессионалом и огромной души человеком. По мнению артиста, феномен популярности его коллеги заключается в любви к своей профессии.

«Мне кажется, все, что с ним происходит, — это абсолютно результат его желаний и его труда, в который он с головой отдается. В чем он, безусловно, прекрасен», — поделился артист.

Борисов и Яновский вместе снимались в исторической драме «Битва моторов». Картина расскажет о создании первых гоночных автомобилей в Российской Империи. Янковский исполнит роль гонщика Андрея Нагеля, а Борисов — инженера Дмитрия Бондарева.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора».

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По мнению Борисова, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.

Ранее Юра Борисов раздал розы в московском метро.