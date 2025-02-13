Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иван Янковский поделился впечатлениями от совместных съемок с Юрой Борисовым

Актер Иван Янковский заявил, что был счастлив оказаться с Борисовым на съемках
close
Централ Партнершип

Актер Иван Янковский признался в беседе с «Пятым каналом», что был «дико счастлив» оказаться с коллегой Юрой Борисовым на одной площадке.

Яновский назвал Борисова большущим профессионалом и огромной души человеком. По мнению артиста, феномен популярности его коллеги заключается в любви к своей профессии.

«Мне кажется, все, что с ним происходит, — это абсолютно результат его желаний и его труда, в который он с головой отдается. В чем он, безусловно, прекрасен», — поделился артист.

Борисов и Яновский вместе снимались в исторической драме «Битва моторов». Картина расскажет о создании первых гоночных автомобилей в Российской Империи. Янковский исполнит роль гонщика Андрея Нагеля, а Борисов — инженера Дмитрия Бондарева.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора».

30 января Борисов посмеялся над сравнением его с Золушкой из-за номинации на многие международные награды. В частности, на «Золотой глобус», «Оскар» и BAFTA. Он считает, что сравнения с такой сказочной героиней пока несвоевременные. По мнению Борисова, его достижения нужно оценить позже, а не сейчас.

Ранее Юра Борисов раздал розы в московском метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами