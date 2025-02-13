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В Москве пройдет выставка об истории Академии Глазунова

Выставка «Выпуск. История. Академия Глазунова» откроется 19 февраля в Москве
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Пресс-служба выставки «ВЫПУСК. ИСТОРИЯ. АКАДЕМИЯ ГЛАЗУНОВА. Живопись, ваяние и зодчество. Две эпохи на Мясницкой»

В Москве пройдет выставка «ВЫПУСК. ИСТОРИЯ. АКАДЕМИЯ ГЛАЗУНОВА. Живопись, ваяние и зодчество. Две эпохи на Мясницкой». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Открытие состоится 19 февраля в 19:00 в парке «Зарядье». Сама выставка завершится 6 апреля. В ее рамках пройдет показ работ выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. «Зарядье» также организовало экспозицию об истории этого училища.

Подобная выставка проходит уже во второй раз. Первая была посвящена МГАХИ им. Сурикова в 2024 году.

На экспозиции зрители узнают о двух значимых периодах учебного заведения — от Московского училища живописи, ваяния и зодчества до создания в этом пространстве на основе традиций прошлого Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

«Современное и технологичное пространство Паркинг Галереи станет аллюзией на памятник архитектуры, авторство которого приписывают одному из выдающихся мастеров XVIII века Василию Баженову», — сообщили в пресс-службе.

В первом разделе будут представлены произведения знаменитых преподавателей и выпускников академии. В том числе картины Евграфа Сорокина, Иллариона Прянишникова, Ивана Шишкина, Константина Коровина, Валентина Серова, Михаила Нестерова, Василия Поленова, Леонида Пастернака, Исаака Левитана.

Во второй части экспозиции можно будет увидеть произведения самого Ильи Глазунова и его продолжателей.

На выставке впервые будут представлены полотна из масштабного художественного проекта, посвященного будущему юбилею Курска, который состоится в 2032 году.

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