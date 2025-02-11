Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Андреасяны рассказали, зачем сняли музыкальный фильм о войне

Продюсер Андреасян: «Война и музыка» будет первым военным фильмом к 80-летию Победы
close
К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян

Продюсер Гевонд Андреасян рассказал, зачем они с братом, режиссером Сариком Андреасяном сняли музыкальный фильм о войне «Война и музыка». Его цитирует «Бюллетень кинопрокатчика».

Андреасян объяснил, что «Война и музыка» будет первым в прокате 2025 года военным фильмом, приуроченным к 80-летию Победы.

Военная драма стала первым для Кинокомпании братьев Андреасян опытом в этом жанре. По словам Гевонда Андреасяна, авторы не рассчитывали на прибыль от фильма, но чувствовали себя обязанными его снять. Подготовка к съемкам велась с 2016 года.

«Очень верим в «сарафан» и знаем, что картина будет спокойно работать и зрители будут приходить на нее в кино. Точно уверены, что фильм в дальнейшем обретет большую народную любовь», — делится размышлениями продюсер.

Андреасян добавил, что, в отличие от других картин жанра «Война и музыка» показывает трудные темы через творчество, искусство, музыку, учительство.

В фильме о трех друзьях-музыкантах на полях сражений Великой Отечественной войны снялись Павел Прилучный, Алексей Кирсанов, Михаил Тарабукин, Лиза Моряк и другие.

Накануне Сарик Андреасян ответил хейтерам.

Ранее Арми Хаммер назвал условие съемок у Вуди Аллена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами