Андреасяны рассказали, зачем сняли музыкальный фильм о войне

Продюсер Андреасян: «Война и музыка» будет первым военным фильмом к 80-летию Победы

Продюсер Гевонд Андреасян рассказал, зачем они с братом, режиссером Сариком Андреасяном сняли музыкальный фильм о войне «Война и музыка». Его цитирует «Бюллетень кинопрокатчика».

Андреасян объяснил, что «Война и музыка» будет первым в прокате 2025 года военным фильмом, приуроченным к 80-летию Победы.

Военная драма стала первым для Кинокомпании братьев Андреасян опытом в этом жанре. По словам Гевонда Андреасяна, авторы не рассчитывали на прибыль от фильма, но чувствовали себя обязанными его снять. Подготовка к съемкам велась с 2016 года.

«Очень верим в «сарафан» и знаем, что картина будет спокойно работать и зрители будут приходить на нее в кино. Точно уверены, что фильм в дальнейшем обретет большую народную любовь», — делится размышлениями продюсер.

Андреасян добавил, что, в отличие от других картин жанра «Война и музыка» показывает трудные темы через творчество, искусство, музыку, учительство.

В фильме о трех друзьях-музыкантах на полях сражений Великой Отечественной войны снялись Павел Прилучный, Алексей Кирсанов, Михаил Тарабукин, Лиза Моряк и другие.

Накануне Сарик Андреасян ответил хейтерам.

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