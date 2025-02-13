Агент Олега Меньшикова рассказала о самочувствии актера на фоне слухов о раке

Агент Олега Меньшикова опровергла в беседе с РИА Новости слухи о наличии у народного артиста России рака.

Помощница Меньшикова назвала полной чушью сообщения о якобы диагностированном раке у актера. Она заявила, что артист выглядит и чувствует себя прекрасно.

«Все спектакли с участием народного артиста в театре Ермоловой идут согласно репертуару», — заявила агент актера.

13 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что у Олега Меньшикова якобы обнаружили онкологическое заболевание. О возможном серьезном заболевании у актера сначала сообщали светские обозреватели. Они обратили внимание на то, как Меньшиков «резко похудел и облысел». Недавно он появился на вечеринке в кепке и мешковатой одежде, скрывающей его худобу.

В этот же день Telegram-канал SHOT сообщил, что актриса Людмила Поргина была экстренно госпитализирована из-за серьезных проблем с легкими. По данным издания, артистка обратилась к врачам с жалобами на высокую температуру, сильный сухой кашель, головокружение и общую слабость.

Ранее Васильева рассказала о здоровье на фоне слухов об экстренной медпомощи.