Виктория Боня захотела написать Бородиной валентинку

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвала хорошей идеей примирение с бывшей коллегой по «Дому-2» Ксенией Бородиной.

Боня считает, что ей надо написать Бородиной валентинку. Как отметила блогерша, она не знает, почему телеведущая ее «всегда недолюбливала».

«Даже со времен двадцатилетней давности… При этом я не испытываю к ней никакого негатива. Ну только могу ответить, если ее иногда что-то во мне не устраивает…» — поделилась знаменитость.

В декабре 2024 года в шоу «Сплетница» Боня рассказала слух, что блогер Николай Сердюков якобы поднимает на Бородину руку. По мнению Виктории, телеведущая выбирает в возлюбленных «мальчиков, которые ее абьюзят». При этом Боня считает Сердюкова «нормальным парнем», так как он ходил на Эльбрус. Блогерша отметила, что «тюфяки» не ходят по горам. Алена Водонаева заявила, что блогер не ровня Бородиной.

Бородина призналась, что для нее никогда не являлись авторитетными мнения Бони и Водонаевой. Она заявила, что экс-коллеги по «Дому-2» не знают, как она на самом деле живет и что происходит в ее личной жизни. Телеведущая опровергла, что Сердюков поднимает на нее руку.

Ранее Боня отреклась от пластики носа.