Ксения Бородина ответила на слух, что жених поднимает на нее руку

Телеведущая Ксения Бородина в беседе с Super прокомментировала критику Алены Водонаевой и Виктории Бони в адрес ее жениха, блогера Николая Сердюкова.

В шоу «Сплетница» Боня рассказала слух, что Сердюков якобы поднимает на Бородину руку. По мнению Виктории, телеведущая выбирает в возлюбленных «мальчиков, которые ее абьюзят». При этом Боня считает Сердюкова «нормальным парнем», так как он ходил на Эльбрус. Блогерша отметила, что «тюфяки» не ходят по горам. Водонаева заявила, что блогер не ровня Бородиной.

Бородина призналась, что для нее никогда не являлись авторитетными мнения Бони и Водонаевой. Она заявила, что экс-коллеги по «Дому-2» не знают, как она на самом деле живет и что происходит в ее личной жизни. Телеведущая опровергла, что Сердюков поднимает на нее руку.

По словам Бородиной, ее очень удивило поведение ведущей «Сплетниц» Карины Нигай. В программе Нигай заявила, что Сердюков «далеко не на уровне» телеведущей.

«Благодаря Коле Карина Нигай попала на ТВ, и она его знает очень хорошо, но как ведущая профессионально не смогла сработать на этом шоу и рассказать правду про него. Никогда в жизни Коля не поднимал руку на меня. Коля ко мне относится с трепетом, заботой и любовью, чего я желаю всем женщинам», — заявила Бородина.

Ранее Виктория Боня отреагировала на слухи о романе Ольги Бузовой.