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68-летнего Ларса фон Триера поместили в больницу из-за болезни Паркинсона

Режиссер Ларс фон Триер помещен в больницу из-за болезни Паркинсона
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Vianney Le Caer/Invision/AP

Датский режиссер Ларс фон Триер был помещен в больницу, где ему «смогут обеспечить лечение» на фоне болезни Паркинсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Режиссер, уточнили в его кинокомпании Zentropa Entertainments, был помещен в больницу временно. Его состояние оценили как хорошее.

В 2022 году стало и известно, что у номинанта на премию «Оскар» и обладателя «Золотой пальмовой ветви» Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Подробности его состояния не раскрывались, но фон Триер говорил о завершении работы в кино.

Спустя год фон Триер признавался, что передумал завершать карьеру и работает над новым фильмом, сценарий к которому уже написал. Режиссер планировал начать съемки в 2024 году.

Последний полнометражный фильм фон Триера «Дом, который построил Джек» вышел в прокат в 2018 году. В 2022 году режиссер выпустил телесериал «Королевство. Исход».

В августе 2023 года фон Триер опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором признался, что ищет «девушку/музу». Создатель «Нимфоманки» честно признался, что сейчас находится в поисках любви. Он также рассказал необходимую для его будущей пассии информацию о нем.

Ранее звезда «Comedy Woman» сообщила о риске заболеть опасной болезнью из-за лишнего веса.

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