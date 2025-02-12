Пи Дидди требует $100 млн с телеканала из-за «лживых заявлений»

Рэпер и продюсер Пи Дидди (Шон Комбс) подал иск на $100 млн против компании NBCUniversal и телеканала Peacock из-за документального фильма «Дидди: Создание плохого парня». Об этом сообщает TMZ.

Пи Дидди утверждает, что NBC «злонамеренно» обвинила его в причастности к трагедии с его бывшей женой Ким Портер в байопике. Рэпер назвал экс-супругу «любовью всей его жизни и матерью его детей» в иске. Он также отметил, что Портер не стало по естественным причинам и тому есть подтверждение в заключении судмедэксперта.

Также продюсер опроверг в иске обвинения, что он занимался сексом с двумя несовершеннолетними девушками. Пи Дидди указал на то, что соответствующий гражданский иск против него был отклонен. Он обвинил NBC в том, что компания опиралась на ложные заявления при создании фильма.

«Создавая и распространяя эти и другие лживые заявления, ответчики стремились нажиться на жажде скандалов без всякой оглядки на правду», — заявила адвокат Комбса Эрика Вулфф.

В конце января стало известно, что Пи Дидди написал исковое заявление на $50 млн на своего обвинителя Кортни Берджесса, его адвоката Ариэля Митчелла и телеканал NewsNation.

В сентябре 2024 года Шон Комбс был арестован. Его обвиняют в сговоре с целью рэкета, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией. Если продюсера признают виновным, то ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что обвиненному в торговле людьми Ар Келли отказали в апелляции.