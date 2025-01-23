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Пи Дидди подал иск о клевете на $50 млн

Рэпер Пи Дидди подал иск о клевете на $50 млн против телеканала
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Evan Agostini/Invision/AP

Рэпер и продюсер Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) написал исковое заявление на $50 млн на своего обвинителя Кортни Берджесса, его адвоката Ариэля Митчелла и телеканал NewsNation. Об этом сообщает People.

В эфире NewsNation Кортни Берджесс утверждал, что у него есть компрометирующие Пи Дидди видеозаписи, на которых рэпер «подвергает сексуальному насилию знаменитостей и несовершеннолетних». Пленки, пояснял Берджесс, передала ему экс-избранница рэпера Ким Портер, которой не стало в 2018 году.

Адвокаты Комбса настаивают, что Берджесс не имел никаких связей с семьей рэпера. Они утверждают, что мужчина вместе со своим адвокатом распространили ложные утверждения о Пи Дидди ради финансовой выгоды. Защитники рэпера усомнились в существовании видеозаписей. Адвокаты Пи Дидди обвинили ответчиков в том, что они нанесли рэперу экономический и репутационный ущерб, а также нарушили его право на справедливый суд с беспристрастным жюри.

17 сентября рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

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