Лариса Лужина рассказала, каким ей запомнился Олег Стриженов

Актриса Лариса Лужина призналась в беседе с NEWS.ru, что запомнила коллегу Олега Стриженова как красивого мужчину и очень талантливого артиста.

По словам Лужиной, у Стриженова была своя индивидуальность и чувство собственного достоинства. Она назвала актера непростым, самодостаточным и замкнутым человеком.

«Такой не распахнут, непросто, не рубаха-парень. Такой достаточно замкнутый человек со своими взглядами на жизнь. Очень правдивый, честный. Говорил всегда правду-матку в глаза, как говорится, никого не боялся», — поделилась артистка.

Лужина призналась, что ощущала от него чувство долга как гражданина своей страны. Актриса добавила, что Стриженов был гениальным артистом, за плечами которого много интересных и запоминающихся ролей. Она уверена, что зрители и следующее поколение надолго запомнят.

«Вся эта плеяда — Смоктуновский, Тихонов, Стриженов Олег… Брат его — они все были очень высокого класса артисты. Понимаете, уходят глыбы советского кино», — рассказала актриса.

Народного артиста СССР Олега Стриженова не стало 10 февраля. За несколько дней СМИ сообщали, что у актера случился инфаркт головного мозга. Источник ТАСС тогда опроверг диагноз, но подтвердил госпитализацию.

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