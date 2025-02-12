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Блогерша Гаврилина пожаловалась на хейт из-за веса

Блогерша Гаврилина заявила, что ее полгода критикуют в сети из-за веса
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julia.gavrilina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Юля Гаврилина пожаловалась на хейт со стороны подписчиков из-за ее меняющегося веса. Ее цитирует NEWS.ru.

Гаврилина утверждает, что чувствует себя комфортно в своем теле.

«Меня хейтят в интернете на протяжении последнего полугода по поводу моего веса, каждый раз что-то не так, каждый раз. Я не знаю, поправилась, не поправилась — людям не угодишь», — говорит она.

По словам блогерши, ее критикуют и за полноту, и за худобу, и за отсутствие или наличие щек. Гаврилина подчеркнула, что раньше комментарии с резкой критикой сильно ее задевали, однако сейчас она намерена не обращать на них внимания.

До этого вокалист и лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев ответил на хейт по поводу своего якобы отъезда из страны.

Ранее Ольга Орлова похвасталась бижутерией за 116 тыс. рублей.

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