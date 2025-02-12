Фадеев поделился подробностями проекта Глюк'оZа

Продюсер Максим Фадеев сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не будет проводить кастинга на проект Глюк'oZa.

По словам Фадеева, на данный момент он ищет солистку.

«Присылайте анкеты. Контакты везде есть», — заявил продюсер.

В декабре 2023 года Фадеев заявил, что принял решение о перезапуске проекта Глюк'oZa в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой. Он считает, что артистка дискредитирует концепцию проекта музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. Также он осудил публичное поведение Ионовой.

Он напомнил, что «Глюк'oZa» — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

22 октября 2024 года Ионову задержали в аэропорту Шереметьево, а затем признали виновной по ч. 1 ст. 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Вскоре артистка заявила, что полиция специально караулила ее в аэропорту по доносу, а сама она в тот момент была трезвой. Певица выразила мнение, что ее пытается «уничтожить влиятельный человек». Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Максим Фадеев назвал самое большое сожаление в жизни.