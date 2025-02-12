Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фадеев поделился подробностями проекта Глюк'оZа

Продюсер Максим Фадеев сообщил, что ищет солистку в проект Глюк'оZа
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Максим Фадеев сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не будет проводить кастинга на проект Глюк'oZa.

По словам Фадеева, на данный момент он ищет солистку.

«Присылайте анкеты. Контакты везде есть», — заявил продюсер.

В декабре 2023 года Фадеев заявил, что принял решение о перезапуске проекта Глюк'oZa в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой. Он считает, что артистка дискредитирует концепцию проекта музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. Также он осудил публичное поведение Ионовой.

Он напомнил, что «Глюк'oZa» — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

22 октября 2024 года Ионову задержали в аэропорту Шереметьево, а затем признали виновной по ч. 1 ст. 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Вскоре артистка заявила, что полиция специально караулила ее в аэропорту по доносу, а сама она в тот момент была трезвой. Певица выразила мнение, что ее пытается «уничтожить влиятельный человек». Подробнее об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Максим Фадеев назвал самое большое сожаление в жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами