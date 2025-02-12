Водонаева сообщила, что была помолвлена с ушедшим на СВО экс-бойфрендом

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в Telegram-канале, что ей очень больно после кончины ее бывшего возлюбленного, татуировщика Антона Короткова.

Водонаева рассказала, что ее мать весь день плачет — родители блогерши прекрасно относились к татуировщику. По словам знаменитости, ее мать выступала катализатором в отношениях с экс-бойфрендом и мирила их.

«Но вся моя боль и горе не идут ни в какое сравнение с чувствами и болью его семьи. Договорились с сестрой, что я найду все фото и видео Антона со старых телефонов и соберу им памятный файл. За почти два года отношений у меня накопилось много моментов нашей жизни», — поделилась телеведущая.

Водонаева отметила, что влюбилась в Короткова с первого взгляда. Они начали встречаться в 2015-м. В том же году у блогерши произошла внематочная беременность.

«Мне удалили единственную трубу, я больше никогда не смогу иметь детей (самостоятельно забеременеть). Антон сделал мне предложение, кольцо я храню до сих пор», — рассказала знаменитость.

Водонаева и Коротков хотели пожениться в красивую дату — 17 июля 2017 года, однако расстались осенью 2016-го.

По словам Водонаевой, ее расставание с Коротковым проходило тяжело. Они на тот момент не общались. Как отметила телеведущая, она вышла замуж за другого назло татуировщику. После ее развода блогерша восстановила отношения с экс-возлюбленным, иногда переписывалась и несколько раз встречалась с ним.

«А в 17 году, когда я получила предложение выйти замуж от своего второго мужа, я вышла. И очень быстро. Назло Антону. Чтобы посмотрел, что у меня в 17 году свадьба-то состоялась. Какая глупость», — отметила блогерша.

10 февраля рэпер Алексей Долматов (Гуф) сообщил о кончине татуировщика Антона Короткова. Его не стало в Курской области. Татуировщик считался без вести пропавшим на СВО. Водонаева призналась, что готова финансово помочь семье экс-возлюбленного.

Ранее Анна Седокова вышла на связь после выписки из больницы.