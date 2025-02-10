Экс-бойфренд Водонаевой пропал без вести на СВО перед кончиной

Блогерша Водонаева заявила, что ее бывший возлюбленный считался без вести пропавшим на СВО

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева вышла на связь в Telegram-канале после сообщений о кончине ее бывшего возлюбленного, татуировщика Антона Короткова.

«Мне вчера Леша (Гуф) написал, что Антон уже несколько месяцев как без вести пропал на СВО и все наши ребята (общие друзья) с ним не на связи. Я связалась с семьей, у меня хорошие отношения с его сестрой, и узнала все подробности», — рассказала блогерша.

По словам Водонаевой, прощание с Коротковым прошло в прошлую среду — 5 февраля. Она выразила семье экс-возлюбленного свои соболезнования. В частности, его матери и сестре. Антона не стало в Курской области.

10 февраля рэпер Алексей Долматов (Гуф) сообщил о кончине татуировщика Антона Короткова.

Алена Водонаева и Антон Коротков встречались в 2016 году. Расставание с мужчиной звезда объясняла тем, что он «неправильно себя вел».

4 февраля певица Анна Седокова вышла на связь после выписки из больницы. Она была госпитализирована из-за нервного срыва, когда не стало ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что помогает дочери после пропажи ее мужа на СВО.