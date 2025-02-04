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Анна Седокова вышла на связь после выписки из больницы

Певица Анна Седокова поблагодарила поклонников за поддержку на фоне трагедии
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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после выписки из больницы.

Седокова призналась, что сейчас переживает самый сложный период, который она бы никому не пожелала. По словам певицы, все это время после трагедии она пыталась «просто встать и не упасть».

«Я благодарю вас за то, что вы поддерживали и не сдавались, даже когда сдалась я. Я вам очень благодарна. Я попробую делать то, что у меня получается лучше всего – это писать и петь свои песни, давать концерты. И маленькими, маленькими шагами идти вперед. И даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это делать», — поделилась знаменитость.

Бывшего мужа певицы, баскетболиста Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур. В январе стало известно, что певица возобновит концертную деятельность. У нее должно состояться выступление 14 февраля в Казахстане.

Ранее сообщалось, что друзья Яниса Тиммы пытаются сорвать концерт Анны Седоковой в Казахстане.

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