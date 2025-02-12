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«Буду воевать»: Захар Прилепин заявил о возвращении в зону СВО

Писатель Прилепин заявил, что не собирается расторгать контракт с Минобороны
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Писатель Захар Прилепин заявил о своем возвращении в зону специальной военной операции на Украине в случае успешного прохождения военно-врачебной комиссии. Его цитирует ТАСС.

По словам Прилепина, у него уже подписан контракт.

«И расторгать его я не собираюсь, пока идет СВО. Поэтому если она будет длиться десять лет, я буду воевать и продолжу свою миссию», — сказал он.

Переживший покушение писатель отметил, что сейчас восстанавливается и чувствует себя хорошо, но пока не настолько хорошо, чтобы выполнять боевые задачи — мышцы еще не разработаны в нужной степени.

Прилепин — участник СВО, подполковник Росгвардии и лауреат многочисленных российских и международных литературных премий. Автор романов «Патологии», «Санькя», «Грех» и других.

В январе он получил медаль «Доблесть и отвага». Его наградили по личному приказу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Медаль писателю вручили за проявление самоотверженности, мужества и храбрости в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, и в других экстренных обстоятельствах, требующих смелых решений.

Ранее Прилепин рассказал о моде на фронтовую поэзию.

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