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Прилепин собирается экранизировать свой новый роман

Прилепин заявил о намерении экранизировать свой новый роман «Тума»
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский писатель, журналист и политический деятель Захар Прилепин заявил в интервью ТАСС, что намерен экранизировать свой новый роман «Тума».

«Сейчас закончил роман «Тума» про 17 век. Собираемся экранизировать», — сказал он.

Писатель также сообщил, что также желает экранизировать свою книгу «Шолохов. Незаконный».

«Пока с этим не все срослось, но я думаю, мы дотянем», — заявил автор.

Он добавил, что еще хотел бы увидеть на киноэкране свою книгу «Есенин. Обещая встречу впереди».

В январе Прилепин получил медаль «Доблесть и отвага». Его наградили по личному приказу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Медаль писателю вручили за проявление самоотверженности, мужества и храбрости в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, и в других экстренных обстоятельствах, требующих смелых решений.

Прилепин — участник СВО, подполковник Росгвардии и лауреат многочисленных российских и международных литературных премий. Автор романов «Патологии», «Санькя», «Грех» и других.

Ранее Прилепин рассказал о моде на фронтовую поэзию.

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